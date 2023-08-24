Евгений Балицкий рассказал, какой пункт Запорожской области намерены захватить ВСУ

На запорожском направлении особенное внимание противника направлено на Работино. Вблизи населенного пункта военные проводят перегруппировку. У противника большие потери, поэтому командование старается восполнить их. Все свидетельствует о подготовке к захвату Работино.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий положительно оценивает шансы удержания данного населенного пункта. В контрнаступлении ВСУ участвует подразделение «Марун». Армия РФ уже нанесла большой урон личному составу. Попытка захвата Работино станет финальной на данном направлении для армии Украины. У противника проблемы не только с численностью личного состава, но и с техникой. Российским военным удалось ликвидировать много западной техники.

Контрнаступление Украины началось в июне. На данный момент оно не стало эффективным. Многие эксперты уверены, что Украине и ее западным партнерам уже не получится изменить ход наступления. На Украине начинают заявлять, что потребуется еще одно контрнаступление в 2024 году, которое уже точно принесет результат.