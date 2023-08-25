«Эвотор»: Москва лидирует по ценам на букеты к 1 сентября

Традиция дарить учителям букеты на 1 сентября с каждыми годом становится причиной все больших растрат для семей школьников. ИТ-компания «Эвотор» проанализировала стоимость букетов на основании чеков из магазинов 14 различных регионов России. Самые дорогие цветы в Москве, пишет интернет-издание «Аргументы и факты».

Стоимость букетов для родителей московских школьников - 2142 рублей. Немного меньше (2077 рублей) букет стоит в магазинах Ханты-Мансийского автономного округа. Тройку самых высоких цен на букеты перед 1 сентября закрывает Краснодарский край – 1952 рублей. Далее позиции распределены таким образом:

«Иркутская область ― 1936 руб. Санкт-Петербург ― 1684 руб. Татарстан ― 1634 руб. Калининградская область ― 1555 руб. Новосибирская область ― 1539 руб. Ставропольский край ― 1431 руб. Самарская область ― 1386 руб. Свердловская область ― 1372 руб. Воронежская область ― 1302 руб. Челябинская область ― 1274 руб. Пермский край ― 1105 руб», - такой рейтинг составили специалисты ИТ-компании «Эвотор»

Заказать букет онлайн – не менее дорогая услуга. Так, в Москве за сутки или менее доставят цветы, минимальная стоимость которых 2900 рублей. Клиенту привезут пяти гипсофил, которые украшены красивой бумагой. При желании приобрести букет из роз, жителям Москвы и Подмосковья придется выделить из семейного бюджета не менее 3000 тысяч.

Сэкономить можно, если купить не живые цветы, а композиции из сухоцветов. В таком случае можно потратить лишь тысячу рублей. Не менее оригинальным получится букет из собственных цветов с огорода.