Евразийская библиотека в Уфе: Что мешает реализации проекта 2021 года

Строительство Евразийской библиотеки в Уфе было анонсировано еще в 2021 году. В 2022 году презентовали слайды, на которых были изображены красивые современные помещения. Предполагалось, что стоимость строительства составит 4 миллиарда рублей. В итоге все планы остались только «на бумаге», сообщает mkset.ru .

Евразийская библиотека должна была стать не просто хранилищем книг, а местом встречи ученых, преподавателей, экспертов. Помещение собирались зонировать: обустроить площадку для коворкинга, творческой зоны, проведения лекций. Фасад здания и внешний вид должен был привлекать внимание горожан и гостей Уфы из-за своей неординарности и эксклюзивности.

Первыми, кто высказал мнение против строительства, стали архитекторы. Они посчитали, что современный вид здания не будет вписываться в городскую структуру. Еще одна проблема – отмененный тендер. Сначала город искал компанию, которая до 2024 года выполнит часть строительных работ, но позже тендер отменили.

«Mkset вновь обратилось к властям. Нам вновь пояснили, что в связи с переименованием объекта в адресную инвестиционную программу на 2022 год и планово на 2023-24 года были внесены соответствующие изменения. Выделенные средства были перераспределены до 2025 год.»

В соседних регионах подобные проекты успешно реализуются. Уникальная библиотека есть в Татарстане. В центральной части республики расположено здание, которое отличается от других своим архитектурным стилем, но это никак не отражается на общем виде городского пейзажа.

Интерактивная библиотека в Белоруссии напоминает многогранный куб, который разместили на прямоугольном здании.