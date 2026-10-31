«Евродегенераты не хотят нормализации отношений»: Медведев прокомментировал отказ министров сделать фото с Лавровым

Очередной дипломатический иницидент привлек внимание Дмитрия Медведева. Поводом стал отказ ряда министров иностранных дел фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым — инцидент произошел в США. Свою оценку ситуации зампред Совбеза РФ дал в своем телеграм-канале.

По словам автора поста, это не первый подобный случай: ранее от совместного фото уклонились участники встречи министров финансов G20. Из этого Медведев сделал вывод.

«Ну тут очевидно одно: евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией», — отметил Дмитрий Медведев.

Комментируя ситуацию с фото, политик указал на глубокие противоречия в поведении отдельных фигур и счел уместным решение американской стороны не демонстрировать снимок публично.

«Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно», — отмечено в посте политика.

Ранее сообщалось, что Медведев заявил о конституционном перевороте в Польше и сравнил события с тем, что происходило на Украине.