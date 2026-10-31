Блогер Лебедев объяснил, из‑за чего у иноагента Галкина не получилось выступить в Стамбуле

Концерт иноагента Максима Галкина* в Стамбуле так и не состоялся — новость об отмене появилась 24 октября. На эту ситуацию публично отреагировал дизайнер Артемий Лебедев — он включил эпизод в свой новостной обзор на платформе «VK Видео», сообщила Lenta.ru.

По данным изданий, причиной отмены концерта стали активные протесты части зрителей: в соцсетях нарастала волна недовольства, организаторы в итоге сочли проведение мероприятия рискованным и приняли решение его не проводить. Блогер Лебедев не ограничился сухой оценкой: он не только разобрал обстоятельства, но и напрямую обратился к иноагенту-юмористу с советом.

По мнению дизайнера, сложности во многом стали следствием самой публичной линии иноагента Галкина. Лебедев указывает на противоречивость позиции артиста: Галкин открыто высказывался в поддержку Израиля, который находится в зоне боевых действий, и параллельно критиковал действия России в рамках вооруженного конфликта. По словам Лебедева, именно эта двойственность и создала для артиста репутационные и организационные проблемы — и при ином подходе, вероятно, концерт мог бы пройти без подобных осложнений.

«Ведь так просто иметь непротиворечивую позицию. И всегда переживать о погибших людях и никогда не желать никому смерти. И тогда у тебя не будет проблем ни с одной страной», — заключил блогер.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают новое фото Пугачевой с мужем-иноагентом.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.