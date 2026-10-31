Медведь на путях: на Хоккайдо вагон поезда сошел с рельсов, пассажиры провели ночь в составе

На острове Хоккайдо железнодорожное сообщение оказалось парализовано из‑за неожиданного препятствия на путях — медведя. ЧП произошло на участке между Асахикавой и Вакканаем: зверь оказался прямо на полотне, в результате первый вагон пассажирского состава сошел с рельсов. По данным ТАСС, в железнодорожной компании JR Hokkaido подтвердили, что в инциденте никто не пострадал .

По информации издания, из‑за опасений машиниста — он полагал, что медведь мог быть лишь ранен и потому оставался крайне опасным — пассажиры вынуждены были оставаться в вагонах всю ночь с 30 на 31 октября. Лишь с наступлением утра людей доставили на такси до ближайшей станции. На данный момент движение на проблемном участке остается закрытым; сроки возобновления перевозок в компании не озвучивают.

По данным издания, ситуация с медведями на Хоккайдо приобретает все более острый характер, о чем свидетельствуют сухие цифры статистики. За 2025 финансовый год (завершившийся 31 марта 2026‑го) ущерб от набегов хищников достиг рекордных 487 млн иен (свыше $3 млн) — это максимальный показатель с начала наблюдений в 1991 году. При этом негативная динамика сохраняется уже третий год подряд. Наибольший урон наносится сельскохозяйственным угодьям: особенно страдают посадки кукурузы и сахарной свеклы, а также фруктовые сады.

Проблема выходит и на уровень угрозы жизни людей. По информации министерства охраны окружающей среды Японии, с апреля по начало сентября в стране зафиксировано шесть смертельных случаев из‑за нападений медведей, еще примерно 30 человек получили ранения. Кроме того, за этот же период зарегистрировано почти 17 400 случаев встреч с хищниками вблизи жилых зон — это наивысший показатель за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что в тайге Красноярского края охотник остался один после гибели товарища от медведя.