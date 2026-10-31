Диетолог раскрыла формулу идеального для здоровья завтрака

Диетолог Дианова назвала творог с фруктами и печенье идеальным завтраком

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Идеальный завтрак — это творог с фруктами и овсяным печеньем без сахара, рассказала «Газете.Ru» диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание».

Многие привыкли начинать утро с творога, и это вполне оправданно: он богат казеином — медленно усваиваемым белком, который надолго утоляет голод и помогает сохранять мышечную массу. Однако, по словам Диановой, для полноценного запуска обмена веществ одного белка недостаточно.

Врач пояснила, что правильный завтрак должен сочетать в себе три компонента: белок для сытости и мышц, сложные углеводы в виде клетчатки — они поддерживают микробиом и стабильный уровень сахара в крови, а также ненасыщенные жиры.

По словам доктора, утром оптимально съесть греческий йогурт 2% без добавок с горстью ягод, ложкой семян чиа и цельнозерновыми хлопьями. Другой вариант — 5% творог с фруктами или ягодами, дополненный овсяным печеньем без сахара.

Тем, у кого есть лактазная недостаточность, Дианова посоветовала обратить внимание на растительные альтернативы. Это могут быть продукты на основе сои — единственного аналога, сопоставимого по аминокислотному профилю, — или гороха, а также ферментированные варианты вроде кокосового йогурта.

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