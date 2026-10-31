Медведев сравнил события в Польше с Украиной: метод тот же — аннулирование Конституционного трибунала

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что в Польше происходит конституционный переворот. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам политика, либералы, поддерживающие главу правительства Дональда Туска, притесняют консерваторов из партии «Право и справедливость» (ПиС). Медведев предположил, что причина — в том числе неприязнь этих сил к бандеровцам.

Медведев указал, что применяемый метод совпадает с тем, что использовался на Украине: речь идет об аннулировании полномочий Конституционного трибунала. По его утверждению, на Украине этот орган давно упразднен.

«Там ведь его давно нет – ублюдок с бороденкой в зеленой гимнастерке зачистил суд. Ну что тут скажешь?» — отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

В связи с этим политик вспомнил старый школьный анекдот, который, по его мнению, уместен как реакция на происходящее. Он привел его концовку.

«На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу…"» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что президента Польши не хотели пускать в здание Конституционного суда.