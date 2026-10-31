Две жизни оборвались, восемь человек ранены: последствия атаки в Брянской области

Трагические последствия удара дрона-камикадзе зафиксированы в поселке Климово: в результате попадания в частный дом погибли 30‑летняя женщина и 41‑летний мужчина. Глава региона Егор Ковальчук публично выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув тяжесть утраты. О последствиях атаки противника он сообщил в канале на платформе «Макс».

«Глубокие соболезнования родным и близким», — написал Егор Ковальчук.

По информации главы, география пострадавших оказалась шире одного населенного пункта. В самом Климово травмы получили еще пять гражданских лиц — четыре женщины и один мужчина. Отдельная атака привела к ранению 73‑летней жительницы Погара.

По данным губернатора, в селе Воронок Стародубского района пострадали молодой человек 19 лет и 40‑летний мужчина. Состояние всех раненых медики оценивают как требующее стационарного наблюдения — все они находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор.

Параллельно с ликвидацией последствий атак продолжалась работа по отражению воздушной угрозы. За минувшие сутки силам противовоздушной обороны и специальным подразделениям удалось нейтрализовать 29 беспилотных аппаратов самолетного типа, проинформировал губернатор.

В этой работе были задействованы сразу несколько структур: расчеты ПВО Минобороны РФ, мобильно‑огневые группы бригады «БАРС‑Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области, сообщил Егор Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ПВО сбило 433 украинских беспилотника в ночь на 31 октября.