Сбежал с миллионами: экс-избранник Ирины Дубцовой скрылся за границей

Starhit.ru: экс-возлюбленный Ирины Дубцовой сбежал из РФ с ₽8,5 млн певицы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Певица Ирина Дубцова столкнулась с неприятной ситуацией в личной жизни: ее бывший возлюбленный, бизнесмен Дмитрий Ильин, по данным инсайдеров, должен ей крупную сумму и скрывается за границей. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о долге в размере ₽8,5 млн. По информации издания, Ильин взял эти деньги у певицы на развитие своего бизнеса, однако возвращать их, судя по всему, не планирует. Уже длительное время предприниматель находится за пределами России и не выходит на связь.

Как рассказали «СтарХиту» люди из окружения артистки, Дубцова какое-то время пыталась урегулировать вопрос мирным путем. Экс-избранник якобы обещал ей, что вернет все до копейки, как только продаст свой пентхаус в Самаре. Однако этим планам не суждено было сбыться: в феврале мужчина перестал отвечать на звонки, заблокировал певицу во всех мессенджерах и, по сути, исчез.

Сейчас Ирина Дубцова активно ищет рычаги давления на бывшего партнера, чтобы заставить его вернуть деньги. Источник резюмировал, что артистка намерена добиться справедливости. Сама исполнительница не комментировала произошедшее.

Напомним, что о своих отношениях с Дмитрием Ильиным Дубцова публично рассказала 31 декабря 2024 года. Однако роман продлился недолго — уже в феврале 2026 года стало известно о том, что пара рассталась.

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