По оценке заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, саммит «Россия — Африка» стал убедительным свидетельством зрелости и системности партнерства между странами двух континентов. В своем телеграм-канале политик подчеркивает, что состоявшиеся встречи — как на высшем уровне, так и в рамках отдельных переговоров, включая его собственные контакты с африканскими коллегами, — четко зафиксировали высокий уровень заинтересованности африканских государств в укреплении связей с Россией.

«Прошел саммит Россия – Африка. Что бы ни тявкали западные СМИ и различные комментаторы-русофобы, он стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами», — высказал мнение Дмитрий Медведев.

Ключевым смысловым контрастом в оценке Медведева выступает различие исторических траекторий: Россия, в отличие от ряда европейских государств, никогда не участвовала в колонизации африканского континента, и этот факт, по его мнению, напрямую влияет на доверие и готовность к сотрудничеству сегодня.

В качестве иллюстрации масштаба последствий прежней политики политик ссылается на экспертные расчеты: совокупный ущерб, нанесенный Африке в эпоху колониализма, оценивается в $15 квадриллионов. По мысли Медведева, именно эта историческая асимметрия объясняет повышенный критический тон западных медиа и отдельных комментаторов по отношению к российско‑африканскому диалогу.

При этом Медведев трактует итоги саммита не как разовую дипломатическую активность, а как последовательное выстраивание долгосрочных, равноправных отношений, где взаимный интерес подкрепляется отсутствием колониального прошлого и ориентацией на практические проекты.

Ранее сообщалось, что Путин назвал девиз саммита Россия — Африка.