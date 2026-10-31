Минобороны РФ сообщило о работе ПВО в 19 регионах в ночь на 31 октября

В ночь на 31 октября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, инциденты зафиксированы над обширной территорией — от Центрального и Южного до Приволжского федерального округа. В зоне работы средств ПВО оказались Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Ульяновская области, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

В случае активности БПЛА эксперты советуют:

Если слышите необычный гул или видите беспилотник — сразу уходите в укрытие: подвал, помещение без окон между несущими стенами, подземный переход. Не стойте у окон и не пользуйтесь лифтом.

Немедленно сообщите о БПЛА по номеру 112: назовите место, время и как выглядит объект. Не снимайте и не выкладывайте фото/видео — это может быть опасно.

Ранее губернатор Слюсарь сообщил, что над Ростовской областью уничтожили более 90 БПЛА 31 октября.