Обломки повредили дома и машины: последствия ночной атаки БПЛА в Воронежской области

Ночь в Воронежской области выдалась неспокойной: регион вновь подвергся атаке беспилотников. Как сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор Александр Гусев, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 12 летательных аппаратов.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе» — сообщил глава региона.

По информации губернатора, дроны заметили в небе сразу над семью районами области — то есть угроза носила распределенный характер и охватила значительную часть региона. К утру губернатор объявил отбой опасности атаки БПЛА.

По предварительным данным, люди не пострадали. Это главный итог ночи: несмотря на масштаб атаки, обошлось без жертв и ранений. Не все сбитые дроны упали в безлюдных местах. В двух муниципалитетах обломки повредили имущество. В частности, пострадали фасады и остекление восьми частных домов. Кроме того, посечены несколько автомобилей.

Глава региона уточнил, что информация о последствиях ночной атаки будет дополняться. Специалисты продолжают обследовать территории, где упали обломки, и оценивать ущерб.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ проинформировало о работе ПВО в 19 регионах в ночь на 31 октября.