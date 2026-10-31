«Малый бизнес Химки» провел выездную встречу на рекламно-производственном предприятии

За каждой яркой вывеской на улицах города и сложным рекламным проектом стоит высокотехнологичное производство. Чтобы помочь локальным предприятиям расширять производство и обновлять оборудование, специалисты МКУ «Малый бизнес Химки» провели выездную рабочую встречу на базе одной из ведущих рекламно-производственных компаний округа. Эксперты ознакомились с работой цехов широкоформатной и интерьерной печати и обсудили с руководством меры государственной поддержки, сообщили в администрации городского округа.

Эта площадка — предприятие полного цикла: от дизайна до монтажа конструкций любой сложности. Собственная производственная база позволяет компании работать без посредников и выполнять заказы в сжатые сроки. В ходе встречи, которая прошла в четверг, 29 октября, сотрудники управления администрации и МКУ «Малый бизнес» подробно рассказали сотрудникам предприятия о действующих городских и региональных субсидиях, которые помогают компенсировать затраты на модернизацию оборудования и лизинг.

«Наша задача — не дожидаться, когда предприниматель придёт к нам с вопросами, а самим идти на производство, видеть реальные запросы и предлагать конкретные инструменты роста. Поддержка производственных площадок — это новые рабочие места для химчан и дополнительные налоги в бюджет округа», — подчеркнул заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

В состав мониторинговой группы вошли руководители и профильные эксперты МКУ «Малый бизнес Химки», в том числе специалисты финансово-экономического и информационно-правового отделов. По итогам визита сформирован список вопросов предприятия, требующих решения.

«Развитие производственного сектора — это основа экономической устойчивости нашего региона. Сегодня в Подмосковье под руководством губернатора Андрея Воробьёва выстроена эффективная система сопровождения бизнеса. Очень важно, что наши химкинские предприятия малого и среднего звена активно внедряют инновации и расширяют перечень услуг», — отметил депутат Московской областной думы Николай Томашов.

МКУ «Малый бизнес Химки» регулярно организует выездные встречи с представителями бизнес-сообщества. Специалисты учреждения консультируют по вопросам налогообложения, права, получения льготных займов и участия в программах поддержки, инициированных губернатором Московской области. Такие мероприятия помогают поддерживать прямой диалог между властью и предпринимателями и оперативно решать вопросы развития промышленности и сферы услуг наукограда.

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