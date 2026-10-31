Оплаченный номер с видом на море или горы может обернуться неприятным сюрпризом, если вместо живописного пейзажа турист обнаружит за окном стройку или стену соседнего здания. Однако такое несоответствие не всегда приходится терпеть: в определенных случаях гостиница обязана заменить номер или снизить стоимость проживания. Когда можно требовать возврата денег и даже компенсации морального вреда, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат, глава коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

По словам юриста, решающим обстоятельством становится не сам вид из окна, а то, какие условия гостиница обещала клиенту при бронировании.

«Если туристу обещали номер с видом на море или горы, а фактически окна выходят на стену соседнего здания или строительную площадку, это может являться нарушением прав потребителя», — объяснил Жорин.

Адвокат отметил, что статьи 4 и 10 Закона «О защите прав потребителей» обязывают гостиницы предоставлять услуги, соответствующие условиям договора и информации, сообщенной клиенту при бронировании. Поэтому турист, обнаруживший несоответствие, вправе потребовать номер с обещанными характеристиками или соразмерного снижения стоимости проживания. Но в некоторых случаях требования могут быть куда серьезнее.

«При существенном нарушении условий договора или неустранении недостатков в установленный срок возможен отказ от договора с требованием возврата денежных средств и возмещения убытков», — подчеркнул адвокат.

Впрочем, рассчитывать на компенсацию только потому, что пейзаж оказался недостаточно красивым, не стоит. Если конкретный вид из окна нигде не был обещан, оснований для претензии может не возникнуть. Особую роль играют доказательства. Жорин советует еще до оплаты сохранять описание категории номера, скриншоты предложения, переписку с гостиницей и подтверждение бронирования.

«Особенно важно, чтобы обещанный вид из окна был зафиксирован в условиях бронирования, а не просто изображен на общих рекламных фотографиях отеля», — предупредил юрист.

Если турист уже заселился и обнаружил вместо обещанной панорамы строительные леса, следует сразу сделать фотографии и видеозапись вида из окна, а затем обратиться к администрации отеля. При этом претензию лучше оформить письменно, чтобы впоследствии можно было подтвердить факт обращения. Отдельные правила действуют, если гостиница была забронирована в составе туристического продукта. В таком случае претензию к качеству услуг необходимо направить туроператору в письменной форме в течение 20 дней после окончания действия договора.

«Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 дней», — уточнил Жорин, сославшись на статью 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Если решить спор мирным путем не удалось, турист может обратиться в суд. По словам адвоката, помимо возврата денег или уменьшения стоимости проживания, при наличии оснований можно добиться возмещения убытков и компенсации морального вреда. Кроме того, в предусмотренных законом случаях с гостиницы или другого ответственного исполнителя может быть взыскан штраф за неудовлетворение законных требований потребителя в добровольном порядке.