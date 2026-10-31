Не шатун, а ищет берлогу: эксперт объяснил, зачем медведи подходят к поселкам в Югре

Ноябрь в ХМАО становится для жителей временем повышенной опасности: медведи могут подходить к поселкам. Причина не только в поисках пропитания — некоторым зверям нужно найти место для зимовки. Затянувшаяся теплая осень спутала планы части животных, и они могли не успеть вовремя залечь в берлоги, сообщил muksun.fm.

Как пояснил специалист Тарас Ерофеев, аномально теплый октябрь повлиял на сроки подготовки медведей к зиме. Особенно уязвимы молодые самцы: им не всегда удается накопить достаточно жира. Если зверь не лег до того, как установился устойчивый снежный покров, он начинает искать другое укрытие.

«Ноябрьский медведь — это не всегда голодный шатун. Он может искать не столько пищу, сколько место для зимовки. Под хозяйственными постройками, возле теплых труб и в стогах сена зверю может быть теплее, чем в промерзшем грунте. Поэтому иногда такие поиски приводят его к человеческому жилью», — объясняет биолог-охотовед, эксперт по поведению крупных хищников в условиях Субарктики Тарас Ерофеев.

По мнению эксперта, ситуацию усугубляет нехватка корма. Ягоды уже укрыты снегом, а кедрового ореха в этом году уродилось мало. В итоге медведи все чаще наведываются на окраины поселков, свалки, скотомогильники и обочины трасс — туда, где можно чем-то поживиться.

Ноябрь Ерофеев называет особым периодом риска для Югры. Звери, не завершившие подготовку к зимовке, ведут себя непредсказуемо. Но не каждый медведь, вышедший к людям, — шатун: порой он просто ищет подходящее место для берлоги.

Угроза сохраняется и зимой, отметил специалист. Если жир накопить не удалось и в берлогу зверь так и не залег, он продолжает бродить по территории в поисках еды. Таких медведей и называют шатунами — они могут подходить к жилью и хозяйственным постройкам.

Специалист советует жителям не оставлять пищевые отходы в местах, доступных зверям, и не пытаться их подкармливать.

Ранее сообщалось, что на Хоккайдо пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем.