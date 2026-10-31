Гуманитарная операция в херсонских Алешках подошла к концу. Те из местных жителей, кто решил перебраться на Украину, были вывезены оттуда военно-транспортными самолетами ВКС России. Конечной точкой маршрута стал Гомель — об этом проинформировали в Минобороны РФ, сообщило РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, в пути эвакуированных сопровождал Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека. Его присутствие свидетельствует о том, что процедура шла по согласованному сценарию, а не в одностороннем порядке.

«Жители населенного пункта Алешки, которые при эвакуации в ходе гуманитарной миссии изъявили желание убыть в Украину, из аэропорта Анапа вылетели в аэропорт Гомель, Республика Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным издания, перемирие, объявленное на время миссии в Алешках, ни разу не было нарушено. Такой вывод по итогам операции сделала Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России. По ее словам, обошлось без каких-либо инцидентов.

Лантратова выразила признательность первой леди США за то, что та помогла с организацией и координацией гуманитарной миссии. Помимо благодарности, она высказала просьбу: сделать такие операции регулярными, чтобы помощь нуждающимся не оставалась разовым жестом, а превратилась в отлаженную систему.

Ранее омбудсмен рассказала об эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.