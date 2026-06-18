«ЕвроТранс» погасил облигации, «Татнефть» сняла лимиты: что на самом деле происходит с акциями на рынке РФ

По мнению эксперта, котировки «ЕвроТранса» отреагировали ростом на сообщение компании о досрочном погашении 1,25 млн облигаций. Рынок воспринял этот шаг как свидетельство избыточной ликвидности у эмитента. Однако аналитик советует не торопиться с выводами: по его мнению, этот сигнал пока не является достаточным основанием для включения бумаг «ЕвроТранса» в портфель.

«Татнефть» также завершила день в плюсе, отметил специалист. Поводом для оптимизма послужила новость об отмене ранее введенных лимитов на отпуск АИ-92 и дизельного топлива на АЗС компании. Введенные ограничения участники рынка расценивали как признак логистических проблем, поэтому их отмена спровоцировала волну покупок.

Тем не менее Иван Ефанов предостерегает от покупок акций нефтяного сектора. По его словам, сейчас на него оказывают давление сразу несколько негативных факторов. Среди них — падение мировых цен на нефть на фоне возможного открытия Ормузского пролива, участившиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также новое заявление американского президента Дональда Трампа о возможном восстановлении санкций против российской нефти.

Ранее сообщалось, что «Цифровой регион» Московской области открывает новое направление «Цифровая грамотность населения».

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