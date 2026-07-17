Еж-сладкоежка застрял в стаканчике из‑под мороженого: история спасения любопытного зверька в Звенигороде

В микрорайоне Супонево подмосковного Звенигорода местные жители стали свидетелями необычного происшествия и пришли на помощь лесному ежу, который оказался в ловушке из-за собственного гастрономического интереса. Любопытное животное решило полакомиться остатками выброшенного мороженого и в результате намертво застряло головой в пластиковом стаканчике. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Звенигород». В беседе с REGIONS зоолог и охотовед Валерий Аксенов прокомментировал данный инцидент.

Прохожие вовремя заметили дезориентированного зверька, который в панике метался по обочине дороги. Люди действовали быстро и аккуратно: они придержали ежа и освободили его мордочку от пластиковой ловушки. Как только стаканчик был снят, испуганный «сладкоежка» незамедлительно скрылся в ближайших кустах, предпочтя не задерживаться на месте происшествия.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не единичны. Как объяснил в беседе с REGIONS эксперт Аксенов, диких ежей очень часто привлекают запахи пищевых отходов, которые люди оставляют после отдыха в парках и лесах. Природное любопытство в сочетании с высокой эластичностью кожи, позволяющей просовывать голову в узкие отверстия, нередко играет с ними злую шутку.

«Ежи забираются в тару исключительно в поисках калорийной еды. Их привлекает сильный сладкий или молочный запах остатков йогурта, мороженого, сгущенки. Из-за физиологического строения и направления игл еж легко продвигается вперед в узкое горлышко, а вот вылезти обратно уже не может. Ситуация усугубляется, если остатки еды на жаре успели забродить: животное хмелеет, начинает паниковать, мечется и лишь сильнее загоняет себя в тиски пластика», — рассказал эксперт.

Аксенов также подчеркнул, что оставленные человеком пустые бутылки, банки и стаканчики с остатками еды становятся для лесных обитателей смертельной угрозой. Он призвал жителей Подмосковья бережнее относиться к природе и не оставлять мусор в лесопарковых зонах.

По словам специалиста, для животных такая небрежность может стоить жизни, поэтому убирать за собой после пикника — не просто правило этикета, а элементарная забота о сохранении фауны региона.

Ранее сообщалось, что в Балашихе после посещения парка девушка обнаружила в сумке паука яркой окраски.