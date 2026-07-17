«Я хотела сбежать, а муж предлагал уйти»: как Анастасия Костенко едва не сорвала съемки шоу «Ставка на любовь»?

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов впервые согласились стать героями реалити-шоу, сообщает The Voice. Супруги приняли участие в съемках третьего сезона проекта «Ставка на любовь», премьера которого запланирована на осень.

Для Дмитрия это стало неожиданным шагом — он неоднократно отклонял подобные предложения, но в этот раз уступил желанию жены.

Сама Анастасия призналась, что идея участия далась ей непросто. Она с удивлением смотрела на других участников и не понимала, как можно решиться на такое. Однако, посмотрев за неделю первый сезон, она погрузилась в проект настолько глубоко, что начала испытывать бессонницу и панику.

На съемках другим участникам было интересно узнать личные секреты и скандальные подробности из жизни звездной пары. Костенко тяжело давалась искренность перед камерами, и она справлялась со стрессом с помощью черного юмора.

Фото: [ соцсети ]

«Для себя я сразу решила, что не хочу никаких коалиций, интриг и игр против кого-то. Но искренность в реалити оказывается не самым легким путем — зачастую она идет вразрез с самим понятием реалити», — рассказала Анастасия.

Дмитрий, который наблюдал за состоянием жены, не раз предлагал ей уйти из проекта. Но, по словам Анастасии, именно в такие моменты она чувствовала, насколько глубоко муж понимает ее. В итоге супруги достигли высокого уровня взаимопонимания и поддержки.

Тарасов признался, что шоу подтвердило: они с женой — настоящая команда, которая умеет полагаться друг на друга. Проект помог ему по-новому увидеть силу своей избранницы. Поклонникам пары остается дождаться осенней премьеры, чтобы увидеть, как звездные супруги прошли через это испытание.

Ранее Анастасия Костенко спустя десять лет призналась, что была любовницей Дмитрия Тарасова во время брака с Ольгой Бузовой.