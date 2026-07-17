В Подольске вынесли приговор по делу мужчины, избившего знакомого до смерти

Подольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 2 апреля 2026 года в ходе распития спиртных напитков в хозяйственно-бытовом помещении на земельном участке в Подольске между ним и его знакомым произошел конфликт. Потерпевший оскорблял его и выражался в его адрес грубой нецензурной бранью, после чего осужденный нанес тому множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.