Ошибка мастера, ставшая историей: что нашли археологи в Троице-Сергиевой лавре

В Троице-Сергиевой лавре археологи сделали неожиданное открытие. Среди обломков старинной печи они нашли глиняную плитку с необычным рисунком. Вместо изящной птицы на ней красовалось нескладное существо, которое вызвало у ученых улыбку, сообщил REGIONS.

Находка у Царских чертогов

Раскопки проходили в северной части монастыря. Исследователи из Института археологии РАН обнаружили фрагмент расписного изразца. Когда-то он украшал голландскую печь. Плитка выполнена в сине-белой гамме — такие вошли в моду при Петре I.

Производство подобных изразцов быстро освоили в России. Сначала их делали в Петербурге, затем в Москве на заводе Гребенщикова. Найденный экземпляр несет все черты московской фабрики: рамку, цветочные узоры, облака. Но центральный персонаж оказался совсем не парадным.

Павлин, похожий на курицу

Мастер изобразил птицу с тонкими лапами, угловатым телом и странным хвостом из кружков. Специалист по изразцам Ольга Глазунова объяснила: это павлин, но нарисованный с грубыми ошибками. В народе такие рисунки называли «курица расцвела». Плитку не забраковали. Ее обожгли и отправили в печь вместе с остальными. Именно в этой несовершенной работе — особая прелесть старинного ремесла, считают исследователи.

Артефакты передадут в музей

Найденный изразец вместе с другими предметами, поднятыми из земли, передадут в Сергиево-Посадский музей-заповедник. Там они займут место среди экспонатов, рассказывающих о быте и искусстве XVIII века. Ошибка мастера, которую не стали исправлять, теперь сама стала частью истории.

Ранее сообщалось, что работы мастеров из Подмосковья стали лучшими сувенирами Золотого кольца.