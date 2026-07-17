В Подмосковье направили в суд дело о хищении электроэнергии в крупном размере

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении трех соучастников по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, организованной группой, в крупном размере), дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемые незаконно осуществляли безучетное потребление электрической энергии на территории деревни Новоникольское муниципального округа Шаховская, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование «майнингового» оборудования для дальнейшего выполнения криптографических задач по производству криптовалюты. Злоумышленники вмешались в работу прибора учета электроэнергии и изменили его конструкцию с целью искажения фактических показателей.

В результате они потребили электроэнергию на общую сумму более 1 млн рублей. Вину мужчины не признали, на их транспортные средства был наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.