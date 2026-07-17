Яркий «партизан» в сумке: жительница Балашихи принесла из парка зеленого паука

Жительница Балашихи Виолетта после прогулки в Алексеевском парке обнаружила в своей сумке необычного попутчика — крупного паука ярко-зеленого цвета. Чтобы узнать, кто это и несет ли он опасность, девушка обратилась к подписчикам местного телеграм-канала «Балашиха Рулит». Биолог Екатерина Авсеева рассказала REGIONS, насколько опасной является находка жительницы Подмосковья.

Маскировка, а не яд

Выяснилось, что находка — микромата зеленоватая (Micrommata virescens). Биолог Екатерина Авсеева успокоила пользователей: этот вид абсолютно безопасен для человека. Укус для него не характерен, а яда, по информации эксперта, способного навредить, нет.

«Яркий неоновый окрас микроматы действительно может насторожить, ведь в дикой природе кричащие цвета часто сигнализируют о ядовитости. Однако в данном случае это не предупреждение для врагов, а эффективный камуфляж. Паук охотится в густой зеленой траве без использования паутины, поэтому ему жизненно важно оставаться незаметным. Ближе к осени, когда трава пожухнет, эти пауки также сменят свой окрас на грязно-бурый», — рассказала биолог.

Почему пауков стало больше

В комментариях пользователи Сети отметили, что в этом сезоне пауков в округе заметно прибавилось. Специалисты связывают это с теплой и влажной весной, а также с высокой снежной зимой, которая помогла членистоногим пережить холода.

Паниковать не стоит: пауки — естественные регуляторы численности насекомых. Они помогают сдерживать популяции мух, комаров и слепней. Единственная сложность: популярные репелленты на пауков почти не действуют из-за особенностей их хитинового покрова.

«Чтобы навсегда прогнать пауков из квартиры, необходимо устранить то, что их привлекает в доме: чаще проветривать и просушивать помещение, устранить летающих насекомых, если они есть, исключить доступ к человеческой еде, регулярно убирать паутину и протирать пыль», — советует старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алешина.

Как изгнать пауков из дома

Если пауки начали забираться в жилье, пора действовать. Эксперт Юлия Алешина объяснила, что пауки выбирают места, где есть укрытия, влага и источники пищи. Поэтому порядок в доме — первый шаг к избавлению от них.

Специалист советует:

разложить в углах ватные диски с маслом эвкалипта, мяты или лимонным соком;

сделать влажную уборку с уксусным раствором;

использовать спреи от пауков, после чего проветрить помещение.

Все виды пауков в Московской области безопасны для человека. Самый простой и гуманный способ — накрыть гостя стаканом и выпустить на улицу.

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