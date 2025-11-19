В России прогнозируют спад телефонного мошенничества через год-полтора

Проблема телефонного мошенничества в России может пойти на спад в ближайшие год-полтора, несмотря на текущий рост финансовых потерь граждан. Такой прогноз озвучил зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя оценку «Сбера» о возможном увеличении ущерба на 15-20% в 2025 году. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Парламентарий пояснил, что мгновенного результата от усиления защиты ожидать не стоит — многое зависит от поведенческих привычек самих россиян. Даже видя маркировку подозрительного звонка, многие продолжают снимать трубку и вступают в диалог с аферистами. При этом мобильные операторы пока не полностью блокируют небезопасные соединения.

По его словам, в качестве противодействия государство реализует комплекс мер, включая корректировку законодательства и внедрение современных антифрод-систем. Правоохранительные органы и регуляторы усиливают техническую защиту, что уже дает первые результаты в ограничении возможностей преступников.

Депутат выразил уверенность, что итогом этой системной работы должно стать заметное улучшение ситуации в течение года. Особое внимание уделяется нейтрализации зарубежных колл-центров, в том числе действующих с территории Украины, ликвидация которых позволит значительно сократить масштабы телефонного мошенничества.

