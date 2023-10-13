Фальсифицированные записи в больницах: Врачи проводят приемы только «на бумаге»

Читательница Елена Колесникова обратила внимание, что в разделе «Здоровье» приложения «Госуслуги» собраны данные о визитах женщины в больницы за последние несколько лет. Согласно опубликованной информации, горожанка регулярно посещает докторов в определенных медицинских заведениях Новосибирска. На самом деле женщина редко болеет ОРВИ и в такие моменты не посещает врачей, сообщает atas.info .

Согласно документам, женщина приходила на осмотр к терапевту, сдавала анализы и получила консультацию о профилактике ковида.

Каждое действие врачей – осмотр, назначение анализов или диспансеризация, - это услуги, за которые установлены цены. Исходя из выписки, которая есть в распоряжении издания, медики оказали женщине услуги примерно на 1950 рублей (в период с июля по январь). На самом деле Елена Колесникова не была на данных приемах.

Издание обратилось к жителям Новосибирской области, чтобы узнать, сталкивался ли еще кто-либо с подобной проблемой. Выяснилось, что да. Особенно много фальшивых записей об осмотре детей.

Каждая сумма – это те деньги, которые больница получит за осмотр. Их переводят из страховочного фонда. Жители региона переживали, что указанные суммы вычитают из их доходов, но это не так.

«Судя по карте, я вообще прикреплен не к своей поликлинике. Я живу в Калининском районе, а хожу в поликлинику №21 на левом берегу, — рассказывает пациент Михаил. — Еще анализа какие-то сдают. За 684 рубля в «Гемотесте», хотя ни разу там не был».

Новосибирский медик рассказал, что проблема есть. В министрестве здравоохранения каждому медику ставят план, который он должен выполнить. Специалисты вынуждены заполнять документы, указывая неправдивые данные. Просто раньше на это никто не обращал внимание.

«У всех работников сейчас оклады — это 25-30 000 рублей. Все остальное — это премиальная часть, которой можно играться, как хочешь. У тебя есть норматив по диспансеризации, которую никто проходить не хочет, — можно на нее записывать», — говорит врач.

Медик одной из новосибирских больниц, который также решил остаться анонимным источником, рассказал, что причина таких фальсификаций – дефицит кадров. Тем, кто работает, надо платить, поэтому приходится приписывать себе «чужие» осмотры.