Фармацевт без рецепта продала лекарство с наркотическими свойствами подростку

Фармацевт продала лекарство с наркотическими свойствами подростку в Кемерове, не потребовав предоставить рецепт. Школьник едва не погиб из-за употребления препарата, сообщает sibdepo.ru .

Инцидент произошел в 2023 году. Следственные мероприятия по делу завершены. Материалы дела переданы в суд. Максимальное наказание, которое может назначить суд, составляет год пребывания в колонии и запрет на три года работать в сфере фармакологии.

Следствие сообщает, что подросток пришел в аптеку и заказал препарат, обладающий наркотическими свойствами. Фармацевт была обязана затребовать рецепт на лекарство. Однако она продала его несовершеннолетнему без каких-либо документов. Пресс-служба прокуратуры Кузбасса сообщает, что подросток принял лекарство.

«В результате подросток с целью получения наркотического эффекта употребил лекарственный препарат в большом количестве», — говорится в сообщении.

Подростку стало плохо: он потерял сознание. Медики диагностировали отравление тяжелой степени тяжести, которое спровоцировало острую дыхательную недостаточность. Несовершеннолетний мог погибнуть. Против фармацевта завели уголовное дело по причине причинения вреда здоровья из-за неосторожных действий. Заведующая аптечной организацией в полной мере признала свою вину.

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