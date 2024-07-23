Прятала в детской кроватке: Женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, задержали в Шатуре

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства в поселке Туголесский Бор в городском округе Шатура задержали ранее судимую 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе осмотра квартиры злоумышленницы полицейскими в бельевом ящике детской кровати обнаружены и изъяты почти сто сорок свертков с порошкообразным веществом.

Женщина пояснила, что данные запрещенные вещества она взяла из тайника-закладки по координатам, указанным ей куратором, с целью последующей расфасовки и сбыта на территории региона. В отношении правонарушительницы следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пропавшая туристическая группа из Долгопрудного, в которой было 10 детей, вышла на связь.