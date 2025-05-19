ФАС подозревает ПИК в монополизации доступа к интернету в своих ЖК в Москве и Подмосковье

В ведомстве отметили, что проблема была выявлена в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ЖК, которые подозревают в монополизации доступа к интернету, сотрудничают с единственным оператором застройщика — «Ловител». Компания входит в группу лиц ПИК.

В ведомстве уточнили, что проверят свои предположения. Сотрудники направили запросы главной компании застройщика и ее 10 управляющим фирмам с просьбой предоставить некоторые сведения о работе. Специалистам важно выяснить, на каком основании некоторым провайдерам запретили оказывать услуги жильцам многоквартирных домов. Также сотрудники ведомства хотят проверить данные о количестве запросов, которые присылали операторы. Помочь разобраться в ситуации также могут сведения о результатах рассмотрения поступивших запросов.

«В случае подтверждения фактов нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — указано в сообщении ФАС.

После проведения проверки ведомство сообщит о ее итогах. Ранее инфраструктура провайдера подверглась одной из мощных атак, напомнило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба возбудила дело против Егора Крида за рекламу алкоголя.