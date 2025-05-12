Антимонопольная служба возбудила дело против Егора Крида за рекламу алкоголя

Против Егора Крида было возбуждено дело со стороны Федеральной антимонопольной службы. Музыканта считают виновным в незаконной рекламе спиртных напитков. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Санкт-Петербургского регионального управления ФАС.

«Управление возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски в „ВКонтакте“», — указали журналистам.

В службу обратились с жалобой и заявили, что в Сети выложен клип, в котором музыканты Егор Крид и Андрей Смелянский демонстрируют виски. При этом в видео отсутствуют пометки о рекламе, зато в наличии нецензурные слова и выражения. Сотрудники ФАС уже убедились, что такой ролик действительно существует. Они возбудили дело и теперь устанавливают все обстоятельства. Если вина Крида и Смелянского подтвердится, то им грозит крупный штраф.

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