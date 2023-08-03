Фейки в СМИ довели до паники жителей Приморского края и прибавили работы Минлесхозу

Среди пользователей социальных сетей Приморского края стало вирусным фото с медведицей. В группах утверждали, что семью заметили в селе Ружино, но в кадр попала только мама-медведица. Информация напугала жителей всего региона, сообщает vostokmedia.com .

Издание совместно с «Лапша Медиа» в рамках над общей работой над разоблачением фейковых материалов обратилось в службу Минлесхоза. Стало известно, что инспекторы сразу обратили внимание на то, что на фото нет доказательств, что это именно Приморский регион. Нет точных сведений и об авторе снимка. Но сотрудники Минлесхоза совместно с полицейскими были обязаны проверить информацию. Они осмотрели близлежащие леса. Никаких следов пребывания медведей нет.

«Инспекторы совместно с полицией на всякий случай выехали на место происшествия, чтобы удостовериться, что никаких следов пребывания медведей там нет. Так и оказалось», — проинформировали в Минлесхозе Приморья

В Минлесхозе отметили, что бывают единичные случаи, когда медведи забредают в леса Приморского края. Увидев животное, стоит обратиться к инспекторам. Что касается фото, то позже выяснилось, что оно было сделано еще в 2018 году в республике Башкортостан. Некоторые пользователи сразу высказали мнение, что фото фейковое. Другие – поверили и были сильно напуганы. В регионе поднялась паника. Нашлись и очевидцы, которые утверждали, что действительно видели семью медведей в селе Ружино.