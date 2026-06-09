В центре Красноярска в некоторых барах ввели фейсконтроль. Об этом в своем телеграм-канале рассказал местный урбанист Петр Иванов. При этом Роспотребнадзор уже неоднократно пояснял, что подобная практика в заведениях общепита незаконна, поскольку ущемляет права посетителей, сообщил prmira.ru. Редакция издания обратилась за комментариями к администрации бара.

По словам Петра, на так называемой «барной улице» и во дворе бара начали устанавливать металлические ограждения и ставить «крепких молодчиков быдловатого вида». С такой ситуацией он столкнулся лично в пятницу, 5 июня.

«И тут дело даже не в том, что во второе пространство не прошел, а в самом факте, что кто-то без каких-либо законных оснований перекрывает горожанину доступ в общественное пространство. Это, во-первых, противоправно, во-вторых, сильно бьет по имиджу Красноярска как гастрономической столицы. Ну и, в-третьих, это просто свинство», — поделился в телеграм-канале урбанист Петр.

Администрация бара на критику отреагировала. Свои комментарии «Проспекту Мира» дали также два заведения, расположенные на «барной улице».

«Как такового фейсконтроля в нашем дворе нет. Мы проводим досмотр посетителей на предмет колюще-режущих средств и газовых баллончиков. Так же отсеиваем агрессивную и изрядно выпившую публику», — сказали «Проспекту Мира» в баре «Рюмка».

Аналогичные причины назвали и в другом заведении.

«Основные причины ограничения доступа: недопуск лиц в состоянии сильного опьянения или проявляющих агрессию, а так же имеющих при себе колюще-режущие предметы или перцовые баллончики», — пояснил «Проспекту Мира» представитель бара «Мексиканец в кустах».

По информации издания, сам Иванов и его близкие утверждают, что он не находился в сильной степени опьянения, не проявлял агрессии и не имел при себе никаких колюще-режущих предметов.

В беседе с «ПМ» урбанист уточнил: «контролеры» отказывали людям по своему усмотрению не только при попытке зайти внутрь заведений, но и попасть на прилегающую территорию, которая барам на самом деле не принадлежит.

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