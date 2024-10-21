Феминистка Романова осудила заявление Данилина о предназначении женщин

Тюменцы рассказали, поддерживают ли мнение члена правления общественной организации «Отцы России» Алексея Данилина о запрете феминизма в России, сообщил nashgorod.ru.

Алексей Данилин категорично заявил, что женщина должна рожать детей. Работать ей можно, но не «на дядю». Допустим вариант открытия собственного бизнеса. У общественника нашлись сторонники в лице тюменцев, причем мнение разделила не только мужская часть населения.

Так, тюменка Галина Буйнова считает, что из-за позиции женщин-феминисток страдают их супруги, дети и другие родственники. Они пропагандируют бессовестность и нескромность, стремясь исключительно к материальному благополучию. Со временем женщины с подобными жизненными установками лишаются многих гуманных качеств. Образ женщины-матери остается же по-прежнему красивым, чистым и невинным, уверена тюменка.

Представительница феминистического сообщества Милана Романова категорически не согласна с мнением общественника Алексея Данилина и его сторонников.

«Мы не их (прим. — мужчин) подчиненные, они не выше нас. Так почему мужчины считают, что могут диктовать, как нам жить, как работать и рожать ли нам детей. Одумайтесь, столько лет борьбы за права и безопасность женщин идут коты под хвост», — говорит Романова.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал сбежавшую в Грузию феминистку Маршенкулову.