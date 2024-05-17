Суд в Москве заочно арестовал сбежавшую в Грузию феминистку Маршенкулову

Сбежавшую в Грузию фем-активистку Залину Маршенкулову заочно арестовали по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Ранее о заочном аресте феминистки просило следствие. Решение вынес Перовский районный суд столицы. Таким образом, Маршенкулова заочно арестована на два месяца.

В отношении активистки было заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России, а также об оправдании и пропаганде терроризма (статья 205.2 УК РФ).

После убийства военкора Владлена Татарского в апреле 2023-го года Мершанкулова в соцсетях выразила ликование в связи с этой трагедией. Кроме того, она не раз выступала против проведения специальной военной операции на Украине и негативно высказывалась о российской власти.

Мершанкулова родилась в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, где училась на кафедре периодической печати.

Ранее мы сообщали, что ранее судимую жительницу Подмосковья задержали за кражу мобильного телефона у знакомой.