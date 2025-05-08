«Феникс» и «Подольск» в преддверии 9 мая сразились на хоккейном поле

Спортсмены «Феникса» и «Подольска» в преддверии празднования Дня Великой Победы приняли участие в благотворительном хоккейном матче, цель которого — поддержать участников спецоперации, сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В администрации сообщили, что собранные средства передадут на реабилитацию военнослужащих РФ, которые принимают участие в зоне спецоперации. Средства перечислят благотворительному фонду «СВОИМ». Организация занимается оказанием помощи бойцам, которые были ранены или получили контузию. Мероприятие посетили более 4 тыс. болельщиков.

«В команду округа вошли чемпион России, двукратный обладатель кубка европейских чемпионов Игорь Миронов, чемпион Европы среди юниоров Максим Соловьев, лучшие выпускники нашей школы «Витязь», а также майор Даниэль Фазылов – начальник штаба 681-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии», — сообщили в администрации городского округа Подольск.

В администрации высказали мнение, что прошедший матч — это не просто спортивное мероприятие, а символ благодарности и памяти. В годы Великой Отечественной войны соотечественники проявили героизм и самоотверженно защищали Родину. Перед этими людьми современное поколение преклоняет головы. В зоне спецоперации находятся военнослужащие России, которые продолжают великий подвиг — проявляют стойкость и самоотверженность.

«Мы — едины и обязательно победим. Слава защитникам России!» — отметили в администрации.

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