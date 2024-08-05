Фестиваль звонарей «Кампанъ» прошел в Кузбассе

Фестиваль проходит ежегодно. Летом в деревню приезжают православные звонари, которые радуют гостей мероприятия магическим звучанием колоколов. Они обмениваются опытом и делятся новыми умениями. В Кузбасс приезжают звонари из разных российских регионов. Концерт проводят летом. В нынешнем году Василий Садовников из Переславля-Залесского и преподаватель школы звонарей при Свято-Даниловском монастыре Москвы Екатерина Головизнина давали мастер-классы.

Перевоплотиться в роль звонаря на некоторое время предлагали и гостям мероприятия. Для людей подготовили увлекательную развлекательную программу с песнями, мастер-классами и угощениями. На территории храма сымитировали концертную площадку со сценой и местами для сидения зрителей. Мероприятие длилось два дня. Дождь не помешал людям поставить свечку и наблюдать за звонарями.

Ранее сообщалось, что звонарей Серпухова торжественно наградили за особые успехи в Чехове на XV международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях».