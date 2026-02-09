Февральские окна удачи: астролог назвала дни для лотерейного билета

Астролог из Подмосковья Фарида Светлая назвала REGIONS дни в феврале, которые обладают особенной энергетикой. Приобретая в такой день лотерейный билет, человек может открыть окно для стечения обстоятельств. И хотя гарантированного выигрыша обещать никто не может, шансы выиграть увеличиваются, считает эксперт.

Фарида Светлая предупредила, что астрология может лишь обозначить периоды, в большей степени благоприятные для тех или иных действий, однако не способна гарантировать стопроцентный результат. Игра в лотерею сопровождена риском. Для него наиболее подходит период, когда Луна находится в плодородных и сильных знаках. Подойдут также дни, свободные от напряженных аспектов.

По данным эксперта, в период с 10 по 11 февраля Луна проходит через знаки, связанные с ростом и изобилием. С 15 по 17 февраля аспекты между планетами устанавливаются таким образом, что неожиданные события приносят благополучие. Энергетика завершения цикла — после 23 февраля — период, когда в жизни человека может произойти приятное событие.

Эксперт отметила, что помимо удачных дат, значительное внимание уделяется нумерологии. Астролог Фарида Светлая объяснила, что существуют как общие для всех благоприятные числа, так и персональные, принадлежащие конкретному человеку. К универсальным цифрам февраля, чья энергетика связана с вибрацией текущего месяца (2) и года, относятся 2, 5, 7 и 8. Их можно учитывать, например, выбирая номер лотерейного билета.

Тем не менее, наиболее мощное влияние, по мнению специалиста, оказывают личные числа, которые рассчитываются индивидуально на основе полной даты рождения человека.

«Чтобы определить свое число удачи, сложите все цифры даты своего рождения до получения однозначного числа. Например, для рожденного 25.12.1985 расчет: 2+5+1+2+1+9+8+5=33, 3+3=6. Число 6 — персональный проводник удачи. Также стоит учитывать число вашего жизненного пути и число имени», — советует Фарида Светлая.

