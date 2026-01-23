«Девушка на тубyсе принесла удачу»: россиянин выиграл 100 млн рублей благодаря рисунку

В Липецкой области произошла невероятная удача — местный житель выиграл 100 млн руб. в лотерею, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей.

Отмечается, что счастливый билет оказался в одном из подарочных тубyсов, который мужчина приобрел 12 декабря, в День Конституции.

Как рассказал победитель, ключевую роль в выборе сыграл рисунок на упаковке. Среди множества тубyсов он остановился на том, где была изображена девушка. Мужчина верил, что именно это изображение принесет ему удачу, и его предчувствие полностью оправдалось. Внутри набора оказалось 15 лотерейных купонов, один из которых и содержал заветный выигрышный номер.

Новый миллионер уже поделился своими планами на огромную сумму. Он намерен направить значительную часть денег на благотворительность, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Кроме того, мужчина хочет лично отблагодарить продавца лотерейного киоска, где был куплен счастливый тубyс.

