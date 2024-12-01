Фигурант дела о некачественных бронежилетах согласился на сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение, в рамках которого заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщили РИА Новости.

Агентство пишет, что редакция изучила официальные судебные документы. В них указано, что Вячеслав Портянников признал вину и пошел на сделку со следствием. В частности, отмечено, что во время избрания меры пресечения гражданин Портянников и его адвокат просили суд обратить внимание, что ситуация изменилась. Портянников начал активно помогать следствию. У редакции есть документы, подтверждающие данную информацию.

«Активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказано в документах.

Суд учел все факты и не стал продлевать меру пресечения в виде заключения под стражей. Теперь Вячеслава Портянникова отправили под домашний арест.

Портникова подозревают в причастности к хищению денежных средств. Предполагается, что вследствие недобросовестных действий нескольких лиц было доставлено более 20 тыс. бронежилетов, характеристики которых отличаются от указанных в контрактах. Средства на закупку выделяло Минобороны РФ. Каждый из фигурантов привлечен на основании разных статей.

Ранее сообщалось, что Минобороны хочет взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн руб.