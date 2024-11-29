Минобороны хочет взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн руб.

«Владимирский завод «Электроприбор» не выполнил свои контрактные обязательства, по этой причине он должен выплатить десятки миллионов рублей. Так считают в военном ведомстве. Об этом сообщил ТАСС.

Российское Министерство обороны уже подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» в московский Арбитражный суд.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тыс. 195 руб.», — заявили по этому поводу в суде журналистам.

Данное предприятие выпускает как средства связи, так и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В частности, здесь налажен выпуск комплекса по постановке радиопомех «Тирада-2С», который предназначен для выведения из рабочего состояния спутников связи противника, а также борьбы с неприятельскими беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники нанесли ряд массированных ударов по украинским аэродромам. Им помощь оказали артиллерия и ракетные войска, которые также внесли свой вклад в поражение вражеских площадок для авиации, скоплений войск и техники ВСУ.