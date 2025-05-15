Фиксированный штраф за неудаление борщевика установили в Подмосковье

В четверг, 15 мая, депутаты Мособлдумы провели заседание, в рамках которого приняли законопроект о назначении штрафа собственникам участков в случае непроведения необходимых мероприятий для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщил ТАСС.

По данным издания, размер фиксированного штрафа составляет 5 тыс. руб. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский отметил, что в настоящее время начинается сезон роста растения. Важно, чтобы требования регионального законодательства по уничтожению борщевика выполнялись жителями Подмосковья. Принятый закон позволит усилить меры по борьбе с растением.

«Им (законом — Прим. ред.) предлагается установить единый размер штрафа для физических лиц — 5 тыс. руб. — в случае, если данным гражданином не выполняются требования законодательства Московской области по уничтожению борщевика Сосновского на принадлежащем гражданину земельном участке», — сказал на заседании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

В пресс-службе Мособлдумы агентству пояснили суть изменений в законодательстве. Ранее в Подмосковье действовал дифференцированный размер штрафа. Нарушители выплачивали разные суммы — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Министры заявили, что утвержденная мера наказания оказалась неэффективной. Затраты на ликвидацию растения не покрывали расходы. В результате, жители региона не искали способы устранения нарушений из-за отсутствия заинтересованности в решении проблемы.

По информации издания, новый закон вступит в силу через 10 дней после того, как будет официально опубликован.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на горячей линии по борщевику начал работать голосовой помощник.