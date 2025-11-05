Фиктивные командировки и справки: как россиянам удалось обмануть работодателя на 18 млн руб.

Жители Кемерово на протяжении многих лет обманывали работодателя. Сумма ущерба составила около 18 млн руб. Суд вынес приговор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СК и прокуратуры Кузбасса.

По информации издания, бывший начальник службы безопасности горного центра подавал документы, согласно которым он ездил в командировки. На самом деле мужчина в эти дни оставался дома. Также он приобрел фиктивную справку, на основании которой через суд намеревался взыскать с предприятия более 5 млн руб.

По данным издания, бывший сотрудник фиктивно трудоустроил на предприятие своего знакомого. Мужчина не выполнял рабочие обязанности, но регулярно получал заработную плату. Знакомый был заместителем. Должность оказалась вымышленной. Общая сумма ущерба составила около 18 млн руб. Из них 13 млн руб. выплатили фиктивному сотруднику.

По информации издания, суд признал граждан виновными. Бывшего начальника приговорили к 3,5 года лишения свободы. Его знакомому назначили 2,5 года условного срока. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

«На движимое и недвижимое имущество обвиняемых общей стоимостью более 24,6 млн руб. был наложен арест», — указано в сообщении Следственного комитета, опубликованного в соцсети ведомства.

