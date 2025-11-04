Призрачные ДТП: как мошенники используют неосведомленность автовладельцев на новых регионах России

На территориях, вошедших в состав России в 2022 году, участились случаи мошеннических схем с фиктивными дорожными происшествиями. Местные автовладельцы сталкиваются с необоснованными претензиями по договорам ОСАГО, где их обвиняют в участии в ДТП, которых на самом деле не было, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, злоумышленники используют недостаточную информированность населения о страховых процедурах и ограниченный доступ к данным о страховых случаях. Специалисты предупреждают, что подобные махинации грозят пострадавшим не только финансовыми потерями, но и ухудшением кредитного рейтинга, повышением стоимости страховых продуктов и проблемами с их оформлением в будущем.

«Злоумышленники инсценируют ДТП или просто выгоняют машину на дорогу в темное время суток и дорисовывают повреждения в фотошопе. Затем подделывают документы и справки, в том числе через недобросовестных сотрудников правоохранительных органов», — рассказала директор по коммуникациям ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская на Форуме лидеров страхового рынка.

По данным издания, для защиты от недобросовестных действий эксперты рекомендуют немедленно обращаться в страховые компании и правоохранительные органы, предоставляя документальные подтверждения отсутствия транспортного средства на месте предполагаемого инцидента, включая записи с видеорегистраторов.

«(Аферисты. — Прим. ред.) заявляют убыток дистанционно — через "Госуслуги Авто" или помощника ОСАГО. Получают выплату по механизму прямого возмещения убытков (ПВУ) через свою страховую компанию, которая потом предъявляет требования по суброгации страховщику виновника ДТП», — пояснила Александра Пожарская.

