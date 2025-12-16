«Фиктивные отчеты и миллионы в кармане»: как простая жительница Гурьевска провернула аферу на 3,5 млн

Жительница Гурьевска нанесла ущерб бюджету Кузбасса на сумму свыше 3,5 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации ведомства, на данный момент 39-летняя местная жительница только подозревается в преступлении. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, но предварительные выводы следующие.

В 2021 году горожанка решила участвовать в нацпроекте по поддержке малого бизнеса. Она выполнила требование и предоставила в Минсельхоз Кузбасса документы о приобретении специальной техники для ведения сельскохозяйственных работ и 40 голов скота. От региона с целью компенсации получила 3,5 млн руб.

По данным ведомства, документы оказались фиктивными, а информация о закупках — ложью. Женщина направляла фиктивные отчеты о целевом использовании средств. Деньги были направлены недобросовестным контрагентам, обналичены и возвращены самой получательнице гранта. Подозреваемая активно помогает следствию.

«Действиям контрагентов подозреваемой также будет дана надлежащая правовая оценка», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве проинформировали, что расследование продолжается.

Ранее сообщали, что в Подмосковье на техразработки в молочной отрасли направили 35,5 млн руб.