Фильм о Крымской весне «Десять дней до весны»: раскрыты секреты съемок в Кисловодске

Фильм «Десять дней до весны» посвящен событиям, которые предшествовали проведению референдума о присоединении украинского полуострова к России. Премьера ожидается в 2024 году, но пока телезрителям раскрыли некоторые секреты съемок, сообщает newstracker.ru .

«Картина приурочена к 10-летию воссоединения России с Крымом. Наша курортная часть города стала одной из локаций картины», - рассказывает глава ставропольского курорта Евгений Моисеев

Так, некоторые сцены снимали в Кисловодске. В частности, эпизоды, связанные с проведением референдума в 2014 году в Симферополе воспроизвели в ставропольском курортном городе. Для массовки были приглашены местные жители. Люди, которые просто вышли на прогулку по Кисловодску, видя телесъемки, могли подходить и участвовать в творческом процессе.

Горожане и гости Кисловодска наблюдали за работой прекрасных актеров: Анны Поповой, Петра Рыкова, Александра Голубева, Максима Сопрыкина.