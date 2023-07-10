Financial Times: Польша заинтересована в распаде России

Колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман обговорил важные вопросы мировой политики с одним из уважаемых немецких дипломатов, имя которого он не раскрывает.

Так, Польша ориентирована на распад России, в то время как в Германии таких мнений не разделяют. Польские власти уверены, что конфликт между Украиной и Россией может стать началом завершения существования России как государства. У Берлина таких планов и надежд нет.

«За разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. По его словам, это идея, которая не интересует Берлин», - пишет Financial Times

Присоединение Украины к НАТО может негативно отразиться на единстве альянса. Об этом также пишется в материале Financial Times. В настоящее время уже начинается небольшой раскол. Первая группа стран, в которой лидирует Польша, призывает принять Украину как можно скорее.

Ко второму лагерю присоединились те страны, власть которых уверена, что пока говорить о вступлении Украины в НАТО преждевременно. Они всячески пытаются приостановить этот процесс. В этой группе стран самыми влиятельными считаются США и Германия.