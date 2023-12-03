«Финансирование коррумпированного режима»: Эксперты рассказали, как США обезопасили себя

США активно помогают Украине. Действия правительства указывают на то, что президент Джо Байден его команда, во-первых, давно готовились к конфликту на Украине и заложили в бюджет все сценарии развития ситуации в зоне СВО. Во-вторых, обезопасили себя, чтобы перед президентскими выборами не пришлось терять рейтинги из-за провалов ВСУ, сообщает агентство «РИА Новости» .

На Украине образовался рекордный внешний долг. Одобренный бюджет на 2024 год дефицитный. Одновременно с этим киевский режим в полтора раза нарастил пакет американских гособлигаций. Эксперты уверены, что Украине сложно будет улучшить свое финансовое положение, а вот правительство США подстраховалась на все случаи, которые могут произойти в зоне СВО.

Эксперт Антон Свирякин поделился предположениями, зачем Украина наращивает пакет облигаций США.

«Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США. Вполне возможно, что это заначка для дальнейших боевых действий на случай очередного шатдауна либо когда финансирование Украины полностью прекратят.», - высказал мнение Антон Свирякин, эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов.

Эксперт Анна Рожкова уверена, что США заранее планировали конфликт на Украине и подстраховывались.

«Это, без сомнения, прописано в условиях финансовой помощи, обойти которые Киев никак не может. Еще одно подтверждение долгосрочности планирования американцами украинского проекта и встраивания его в бюджетную систему США. Таким чиновники видят механизм поддержания киевского режима на плаву.», - считает специалист по фондовому рынку Анна Рожкова.

Эксперт уверена, что правительство США прекрасно понимает, что на Украине процветает коррупция. Перед выборами Байдена обвинят, что он передавал деньги стране, которая их разворовывает. В США заранее знают, что ответят на обвинения.

«Понимая, что "кеш" попросту разворуют, в США сбалансировали выделяемый объем "живых" денег резервами в виде трежерис. У них есть механизмы контроля за "обналичиванием" ценных бумаг. Кроме того, условие покупки облигаций — страховка от обвинений в финансировании крайне коррумпированного режима. Ближе к выборам, когда критика по украинскому вопросу достигнет пика, администрация Байдена предъявит инвестиции Киева как козырь, мудрое решение: мол, мы понимали риски и подстраховались, заставив сформировать резервы.»,- отмечает специалист по фондовому рынку Анна Рожкова

Согласно официальным данным, украинский государственный долг составляет 136,35 миллиарда долларов.