Финансирование ВСУ: в Пермском крае жителю предъявлено обвинение в госизмене

Житель Пермского края, сотрудник коммерческого банка, переводил деньги безналичным способом на счет компании на Украине, которая организовывала сбор средств для приобретения беспилотных устройств с целью ведения боя в зоне СВО, сообщает newizv.ru .

Известно, что компания тратила полученные деньги на покупку тепловизоров, беспилотных авиационных систем, обмундирования для украинских военных и других приспособлений, которые упрощают противнику ведение боя и улучшают пребывание в окопах.

На данный момент обвиняемый проходит по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Если следствие докажет вину мужчины, то его могут приговорить к пожизненному отбыванию наказания.

В апреле 2023 году президент ужесточил наказание за государственную измену.