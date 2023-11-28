«Финансовое пособие»: Эксперты пояснили, зачем родители выкладывают сексуальные фото детей

Все чаще в сети можно встретить фото маленьких девочек в сексуальных образах взрослых женщин. Иногда подростки выступают на конкурсах под песни, в которых есть сексуальный подтекст. Родители детей превращаются в менеджеров и организовывают им фотосессии и интервью. Если экспертам понятны причины подобного поведения, то многие россияне недоумевают, зачем лишний раз провоцировать педофилов, сообщает newizv.ru .

«Зачем родители выкладывают это в интернет? Позвольте мне прояснить. Они тратят много денег на раскрутку своих детей, тысячи евро, и потом считают, что могут компенсировать это, превратив ребенка в свое финансовое пособие», - пишет пользователь социальной сети

Некоторые граждане не понимают, зачем лишать детей беззаботной жизни. Мамы и папы превращают день ребенка в полноценный рабочий график. Пользователи в социальных сетях пишут:

«Бедные дочери. Отпустите их играть в куклы».

Есть и другие комментарии. Мужчины одобрительно лайкают и пишут комментарии с сексуальным подтекстом. Женщины вспоминают, как сами занимались, например, хореографией, но не стали девушками легкого поведения.

Психолог Илья Михеев уверен, что ребенок, привыкший к откровенным фотосессиям, вырастит с психическим отклонением. Необязательно, чтобы в детстве было проникновение в тело ребенка. Достаточно просто улыбок, намеков, прикосновения выпившего друга семьи или слишком милого отчима, родного дяди или даже отца. Из таких девочек вырастают «сломанные» женщины, которые страдают из-за комплексов. Детские фотосессии провоцируют чрезмерное внимание мужчин.

Фотограф Дмитрий Нова уверен, что детские фото всегда будут востребованы в коммерческих целях, но ни один профессионал не позволит себе делать снимки с акцентом на сексуальность несовершеннолетнего.

Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах также дал оценку действиям взрослых:

«Объективация на сцене и в публичном поле могут серьезно повлиять на психику ребенка. У детей до 5-7 лет нет ярко выраженного самоконтроля, они слепо верят взрослым, а слушаются родителей обычно до 12-13 лет. Все, что в этом возрасте говорят и делают ребенку значимые для него взрослые, формирует у него модели поведения», - отметил эксперт

Гендерная исследовательница Марина Ментусова уверена, что акцент на фотосессиях демонстрирует ребенку, что главное - это внешность. Несовершеннолетний человек теряет интерес к учебе и саморазвитию. Могут возникнуть проблемы с пищевыми привычками, ведь важно всегда быть только красивой.