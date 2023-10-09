«Финансовый водопровод Москвы»: Эксперты пояснили, почему в РФ не запрещают СИМ

Совет Федерации предлагает ввести штрафы за езду в нетрезвом виде на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Опрос сервиса Superjob показал, что россияне поддерживают подобную инициативу. Насколько такое решение может быть эффективным, разбирались эксперты, сообщает newizv.ru .

Генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов считает, что люди, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, несут угрозу в первую очередь окружающим.

«Они безбашенные. И, на мой взгляд, те, кто за рулем автомобилей, при ДТП менее опасны для окружающих, потому что они несут опасность в основном для другого автомобиля, а уже потом для человека. В результате же столкновений с водителями электросамокатов страдают в первую очередь люди», — считает генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов.

В сети, действительно, выкладывают много видео, когда по вине электросамокатчиков и других участников дорожного движения происходят ДТП. Страдают все: водители других транспортных средств, пешеходы и сами управленцы средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Эксперт Александр Михайлов назвал причины, по которым правительство не запрещает жителям ездить на самокатах, как это сделали власти Франции.

«Причина в том, что электросамокаты приносят солидные суммы в московскую казну. Подсчитано, что средняя стоимость аренды самоката за 30 мину составляет 150-300 рублей. Это немало, учитывая масштабы столицы. Электросамокаты я бы назвал финансовым водопроводом Москвы. Именно по этой причине запрещать их в ближайшее время никто не будет: это доходный бизнес. Поэтому серьезные штрафы для нетрезвых самокатчиков — такая компромиссная мера, хотя степень бедствия все хорошо понимают», — считает генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов.

Будут ли вводиться более радикальные меры по отношению к водителям электросамоваров, пока неясно. В Федерации автовладельцев России отметили, что изучат ситуацию после того, как жители начнут платить штрафы.